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Сегодня, 19:52

Коваленко опроверг слухи об уходе из «Зенита»: «Это бред!»

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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал слухи о своем желании покинуть питерский клуб.

«Информация о моем уходе — это бред! Я счастлив в «Зените». Небольшое количество игрового времени меня не смущает, здесь конкуренция с лучшими футболистами чемпионата. Буду биться за место в составе!» — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о желании игрока уйти зимой из питерского клуба из-за недовольства количеством игрового времени.

«Зенит» с 26 очками занимает 2-е место в чемпионате России-2023/24 после 13 туров.

Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2023 года. 20-летний россиянин принял участие в 9 матчах команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 195 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Коваленко
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