Футболисты «Зенита» Луис Энрике и Страхиня Эракович получили вызовы в свои национальные команды на ноябрьские матчи.
Энрике вызвали в сборную Бразилии, которая в ноябре проведет два товарищеских матча: с командами Сенегала (15 ноября) и Туниса (18 ноября).
Эракович получил вызов в сборную Сербии. Сербы сыграют с Англией (13 ноября) и Латвией (16 ноября) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.
После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Бен Ричардс
В "бразгазе" 14 легионеров, в том числе и из-за них у "Газпрома" огромные долги, за которые, как недавно выяснилось, должен каждый, в том числе и я. Как назначенному "партнером по долгам" мне интересно, почему из 7 бразильцев (ну ладно шести, Сантос травмирован) и еще 4-х латиноамериканцев вызвали только Энрике. Почему не вызвали и игнорируют бывшего защитника сборной Нино, игнорируют главной молодой талант Педро, почему не позвали Вендела, Жерсона, который поразил всех на чемпионате мира среди клубов? По информации СМИ, Жерсон будет получать в «Зените» 3,5 млн евро в год плюс бонусы. За пять лет в России бразилец заработает не менее 17,5 млн евро. По новому контракту с «Зенитом», который действует до лета 2029 года Вендел будет получать 4,5 млн евро в год с учётом бонусов. Ранее его зарплата составляла около 2,7 млн евро в год. Это тоже мои долги? С какого?
Семён Фадеич
Игорь Малышев
А из "народного Спартака' в сборную Ямайки или Люксембурга никого не вызвали?
Timka1401
Семён Фадеич
Алексей Лунев
