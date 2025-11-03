Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии, Эракович — в сборную Сербии

Футболисты «Зенита» Луис Энрике и Страхиня Эракович получили вызовы в свои национальные команды на ноябрьские матчи.

Энрике вызвали в сборную Бразилии, которая в ноябре проведет два товарищеских матча: с командами Сенегала (15 ноября) и Туниса (18 ноября).

Эракович получил вызов в сборную Сербии. Сербы сыграют с Англией (13 ноября) и Латвией (16 ноября) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.