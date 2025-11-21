Мостовой: «У меня было очень хорошее начало сезона. Но потом решили, что, видимо, я плохо сыграл одну игру, и все»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил, как проходит для него сезон-2025/26.

«У меня было очень хорошее начало сезона. Первые три матча неплохо провел, награды лучшему игроку матча забирал, голы забивал, передачи отдавал. Но потом решили, что, видимо, я плохо сыграл одну игру, и все», — цитирует 28-летнего футболиста «КП-Спорт».

В сезоне-2025/26 Мостовой в 20 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. В 10 матчах он выходил на поле со скамейки запасных, еще в 9 играх его меняли.