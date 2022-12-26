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Сегодня, 16:28

Полузащитник «Зенита» Мостовой снялся в сериале «Содержанки»

Мария Гусева
Андрей Мостовой в сериале «Содержанки».
Фото Кадр сериала «Содержанки»
Андрей Мостовой в сериале «Содержанки».
Фото Кадр сериала «Содержанки»
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой снялся в сериале «Содержанки. Перезагрузка».

«Скоро выйдет новый сезон сериала «Содержанки», в котором я попробовал себя в роли актера. Было невероятно интересно провести несколько дней в теплой компании среди известных артистов и дружелюбной и профессиональной съемочной группы. Классная атмосфера и новые впечатления! Благодарю за приглашение и этот опыт!» — написал Мостовой в социальной сети.

Премьера нового сезона сериала с участием Мостового запланирована на начало 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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