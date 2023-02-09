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Сегодня, 19:06

Сутормин: «Сказал Бакаеву, что забью «Урарту» со штрафного»

Мария Гусева
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Урарту» (1:0) в товарищеском матче. В этой встрече 29-летний футболист стал автором единственного забитого гола.

— Непростой матч, хороший соперник, — цитирует пресс-служба «Зенита» Сутормина. — Хорошо, что выиграли. Провели хороший спарринг, главное — без травм. Осталось немного времени, будем готовиться к дальнейшим нашим планам.

— Вам удался шикарный гол со штрафного. Теперь в вашей компетенции не только пенальти, но и штрафные?

— Да нет, у нас есть, кому бить. Просто, по моему мнению, вратарь не очень удачно поставил стенку — и нужно было просто в угол попасть, что я и сделал. Думаю, у нас есть много исполнителей, кто может ударить.

— Зелимхан легко уступил вам право пробить штрафной?

— Сказал Зеле: «Дай мне, я забью штрафной», он ответил: «Хорошо». Получилось так, что я забил. Думаю, не зря он уступил (улыбается).

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 10 февраля против клуба «Арарат-Армения».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-09-aleksey-sutormin-pered-shtrafnym-skazal-bakaevu-day-mne-ya-zabyu-.htm
Алексей Сутормин
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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