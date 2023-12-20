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Сегодня, 15:10

Васильев — о новом контракте с «Зенитом»: «У меня были предложения от других команд, но петербургский клуб дал мне все»

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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев прокомментировал решение подписать новый контракт с петербургским клубом.

«Клуб дал мне все. Если бы не «Зенит», я, может, не играл бы вообще в футбол. Были ли предложения от других клубов? Были. Много кто выходил на связь, но так было не только со мной. Думаю, со всеми зенитовцами так или иначе общаются», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

Васильев является воспитанником «Зенита». За основной состав петербуржцев хавбек дебютировал в этом сезоне в матче за Суперкубок России против ЦСКА. Всего за клуб из северной столицы футболист сыграл 9 матчей, в которых 19-летний игрок не отметился голевыми действиями. Соглашение полузащитника с командой рассчитано до конца июня 2028 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
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