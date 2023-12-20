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Сегодня, 16:39

Васильев о конкуренции с иностранцами в «Зените»: «Я — молодой, а Вендел не молодеет»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал, с кем из одноклубников общается больше всего.

«Особенно сблизился с Коваленко из-за возраста. Но и с остальными русскоязычными тоже общаюсь — с Чистяковым, Нуриком Алипом, Суторминым. Хотя с некоторыми взрослыми тяжеловато общаться. Удивил уровень Вендела, но от него, наверное, не требуют большой оборонительной работы, поэтому ему полегче в атаке. Остается больше сил на красивые вещи», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

Также футболист оценил уровень конкуренции с иностранными игроками команды из Санкт-Петербурга.

«Коваленко приходил на таких же условиях. Я — молодой, а Вендел не молодеет. Барриосу уже 30. Нужно работать, а не переживать из-за сильных конкурентов», — отметил хавбек.

В этом сезоне 19-летний Васильев провел 9 игр за «Зенит» во всех турнирах и не совершил результативных действий.

Источник: Metaratings.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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