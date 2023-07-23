Журналист Касагранде: Вендел отказался возвращаться в Россию и разозлил «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел в последний момент отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего агента, сообщает журналист Вене Касагранде в Twitter.

По данным источника, решение хавбека разозлило не только «Зенит», но и бразильский «Фламенго», который заинтересован в подписании контракта с игроком.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что футболист возвращается в расположение клуба.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

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