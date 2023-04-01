Вендел: «Урал» — организованная в обороне команда, с ней играть непросто"

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— «Урал» — организованная в обороне команда, с ней играть непросто. Но гол нас раскрепостил, и мы довели дело до победы.

— Считаете себя чемпионами после этой игры?

— Совершенно точно нет. Мы должны двигаться шаг за шагом. У нас не только матч с «Локомотивом» важный, но и следующий — с «Ростовом». Мы не говорим, что мы чемпионы. Мы рассчитываем до последней игры в чемпионате сохранять этот ритм и довести дело до победы.