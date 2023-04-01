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Сегодня, 21:55

Вендел: «Урал» — организованная в обороне команда, с ней играть непросто"

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

 — «Урал» — организованная в обороне команда, с ней играть непросто. Но гол нас раскрепостил, и мы довели дело до победы.

 — Считаете себя чемпионами после этой игры?

 — Совершенно точно нет. Мы должны двигаться шаг за шагом. У нас не только матч с «Локомотивом» важный, но и следующий — с «Ростовом». Мы не говорим, что мы чемпионы. Мы рассчитываем до последней игры в чемпионате сохранять этот ритм и довести дело до победы.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
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