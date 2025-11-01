Вендел о продлении контракта с «Зенитом»: «Клуб стал для меня настоящей семьей»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал решение продлить контракт с клубом до конца сезона-2028/29.

Клуб объявил о заключении нового соглашения с 28-летним футболистом после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

— Это мое решение, и решение клуба. «Зенит» стал для меня настоящей семьей. Мне очень приятно быть здесь, играть здесь, приносить пользу. Я очень рад и надеюсь задержаться здесь надолго.

— Планируете ли вы получать российский паспорт, когда представится такая возможность?

— Это будет не только мое решение, но и большого количества людей. Если возникнет возможность, то никаких проблем у меня с этим нет.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек забил 21 гол и сделал 39 результативных передач в 162 матчах за российскую команду во всех турнирах.

Вместе с «Зенитом» Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.