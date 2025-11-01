Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

1 ноября, 23:19

Вендел о продлении контракта с «Зенитом»: «Клуб стал для меня настоящей семьей»

Роман Кольцов
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал решение продлить контракт с клубом до конца сезона-2028/29.

Клуб объявил о заключении нового соглашения с 28-летним футболистом после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

— Это мое решение, и решение клуба. «Зенит» стал для меня настоящей семьей. Мне очень приятно быть здесь, играть здесь, приносить пользу. Я очень рад и надеюсь задержаться здесь надолго.

— Планируете ли вы получать российский паспорт, когда представится такая возможность?

— Это будет не только мое решение, но и большого количества людей. Если возникнет возможность, то никаких проблем у меня с этим нет.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек забил 21 гол и сделал 39 результативных передач в 162 матчах за российскую команду во всех турнирах.

Вместе с «Зенитом» Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.

10

  • Славомудр Приморский

    Цвета у него душонка - как и кожа - гуталина. Врёт, как дышит - лишь бы бабки Лохи из болот платили )

    02.11.2025

  • Чернобог

    Угольная голова за деньги скажет что угодно, мать родную под поезд кинет, лишь бы на карту больше ноликов капало. То сбежать хотел, рвался из всех сил, а то уже семья, двуличные лицемеры, ничего мужского, ни капли человеческого, продукт гнилой системы. Нигер одним словом!

    02.11.2025

  • wam

    А что за ним в Европе очередь стоит?

    02.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Вендел признан не-макакой! У неё и хвост длиннее, и мозгов чуть-чуть побольше - вот два главные отличья.

    02.11.2025

  • fan_89

    Зачем? Он уже больше года не играет. Только пальцы болельщикам показывает.

    02.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Есть жи

    02.11.2025

  • iipetroff

    Вспоминается Криштиану: "Я несчастлив в Реале". <дали денег> "Я счастлив быть частью этого клуба".

    02.11.2025

  • Семён Фадеич

    Ну, сколько можно, про паспорт спрашивать? Других вопросов нет, что ли. Продлил и правильно сделал! Лучше, чем Зенит, клуба не найдёшь!

    02.11.2025

  • Леший

    Наблюдали неоднократное возвращение блудного сына в семью, которая его терпеливо ждала. Надеюсь, парень повзрослел и шляться где ни попадя перестанет.

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    Спасибо, Маркус!

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя