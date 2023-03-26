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Сегодня, 12:43

Полузащитник «Зенита» Барриос пропустит матч с «Уралом». Выход на поле против «Локомотива» — под вопросом

Барриос может пропустить матч с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ
Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сегодня «Зенит» начал подготовку к домашнему матчу 21-го тура РПЛ с «Уралом», который состоится в Санкт-Петербурге 1 апреля.

Как стало известно «СЭ», к этой игре в общей группе будут готовиться 25-летний форвард Матео Кассьерра, ровесник колумбийца полузащитник Андрей Мостовой и 27-летний нападающий Иван Сергеев. Все трое не летали в Стамбул на товарищескую встречу с «Фенербахче» (2:2), состоявшуюся 23 марта. Первые двое пропустили спарринг с турецким клубом из-за простуды, Сергеев — из-за травмы.

Вместе с тем, в матче с екатеринбуржцами не примет участия 29-летний хавбек Вильмар Барриос, который пока не восстановился от повреждения плеча, полученного 12 марта во встрече 19-го тура чемпионата России с «Химкам» (3:2). Под вопросом и его выход на поле в игре 22-го тура с «Локомотивом» — она пройдет 9 апреля в Москве.

Вильмар Барриос
РПЛ
ФК Зенит
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