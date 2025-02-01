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Сегодня, 16:14

Полузащитник «Зенита» Барриос: «Первый сбор прошел хорошо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал первый сбор команды, который прошел в Катаре.

— Первый сбор прошел хорошо. Непросто возвращаться после отпуска — надо всегда заново набирать форму. Но мы провели прекрасную работу. Чувствую, что кондиции возвращаются с каждой тренировкой. К сожалению, проиграли последний товарищеский матч, но изучили недочеты, перезагрузились в коротком перерыве и с нетерпением ждем Winline Зимний Кубок РПЛ. На втором слоре будет больше футбола, — сказал Барриос.

С 1 по 14 февраля в ОАЭ пройдет вторая часть зимних сборов «Зенита».

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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