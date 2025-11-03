Жерсон: «Я упорно работаю над тем, чтобы вернуться на свой высокий уровень»

Полузащитник «Зенита» Жерсон в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Я очень рад вернуться после травмы. Упорно работаю над тем, чтобы вернуться на свой высокий уровень. Я счастлив и хотел бы поблагодарить болельщиков. Надеюсь, что мы продолжим добиваться больших успехов вместе», — сказал Жерсон «СЭ».

Минувшим летом Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» за 25 миллионов евро. В СМИ ходили слухи, что бразилец хочет покинуть Россию.

В текущем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.