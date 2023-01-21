Источник: Сперцяна просматривают скауты ПСВ

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Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна просматривают скауты ПСВ, сообщает Sport24. В это межсезонье клуб из Эйндховена продал двух хавбеков в клубы АПЛ — Коди Гакпо перешел в «Ливерпуль», Нони Мадуэке подписал контракт с «Челси».
По данным источника, представители ПСВ находятся на связи с окружением Сперцяна, а также наблюдают за игроком на сборах «Краснодара». Скауты клуба из Эйндховена в свободное от занятий время общаются с футболистом и рассматривают возможности его трансфера — ПСВ хочет оформить переход этим летом.
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Фейеноорда».
Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.
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