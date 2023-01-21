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Сегодня, 14:31

Источник: Сперцяна просматривают скауты ПСВ

Руслан Минаев
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Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна просматривают скауты ПСВ, сообщает Sport24. В это межсезонье клуб из Эйндховена продал двух хавбеков в клубы АПЛ — Коди Гакпо перешел в «Ливерпуль», Нони Мадуэке подписал контракт с «Челси».

Эдуард Сперцян. Сперцян может уехать в Нидерланды, «МЮ» рассматривает Кейна и Ройса, Влахович собрался в «Реал»

По данным источника, представители ПСВ находятся на связи с окружением Сперцяна, а также наблюдают за игроком на сборах «Краснодара». Скауты клуба из Эйндховена в свободное от занятий время общаются с футболистом и рассматривают возможности его трансфера — ПСВ хочет оформить переход этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Фейеноорда».

Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Источник: Sport24

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
1-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСВ
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