Полузащитника «Сочи» Шипунова заменили через 34 минуты после выхода на поле и через 10 минут после гола

Полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов не смог доиграть до конца матч 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Футболист появился на поле после перерыва вместо Владислава Сарвевли. На 69-й минуте он забил гол, а на 79-й минуте был заменен на Кирилла Кравцова.

Гол в ворота «Оренбурга» стал для 19-летнего Шипунова первым в составе «Сочи» и дебютным в РПЛ.