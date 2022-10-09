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Сегодня, 21:05

Полузащитника «Торпедо» Каймаков: «Чтобы забивать, нужно проводить больше атак, а с этим сегодня были проблемы»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитника «Торпедо» Михаил Каймаков прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

— Чего сегодня не хватало «Торпедо»?

— Не получалось в созидании. Чтобы забивать, нужно проводить больше атак, а с этим сегодня были проблемы. Мы были ближе, чем соперник, к тому, чтобы проиграть.

— Уже успел адаптироваться в команде с момента перехода?

— Да, мне было легче остальных, так как я знаю русский язык. Помогаю другим новичкам, которые приехали с Балкан. Можно сказать, что моя вторая профессия в «Торпедо» сейчас — переводчик (улыбается).

— Следующий матч у нашей команды с «Локомотивом». Известно ли тебе что-то о принципиальности встреч «Торпедо» и «Локомотива»?

— Честно, пока не очень.

— Для «Торпедо» это самый принципиальный соперник.

— Да? Ну, в нашем нынешнем положении должно быть все равно с кем играть. Нам очень нужны очки, надеюсь в следующем матче мы сумеем победить.

Источник: https://torpedo.ru/news/44552/
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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