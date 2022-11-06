Полузащитник «Динамо» Макаров пропустит матч с ЦСКА

Сегодня, 20:00
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров пропустит матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА.
Футболист получили желтую карточку в матче 16-го тура против «Ростова». Для хавбека это четвертое предупреждения в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 13 ноября, начало — 19.30 (мск).
Отметим, что это будет последний тур перед перерывом на чемпионат мира и длинной паузой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования