Полузащитнику «Краснодара» Черникову потребуется еще одна операция

Полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову предстоит перенести вторую операцию. Об этом сообщает «РБ Спорт».

22-летний футболист получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0). Он неудачно подвернул ногу.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что у игрока был диагностирован разрыв связок голеностопа, и ему потребуется операция.

По данным источника, сейчас полузащитник находится в Краснодаре, где на базе клуба начал процесс восстановления. Ему потребуется вторая операция, которая, скорее всего, также будет проведена в одной из клиник Германии.

В сезоне 2022/23 Черников провел 7 матчей в РПЛ.