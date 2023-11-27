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Сегодня, 17:22

Полузащитнику «Крыльев» Ушакову может потребоваться обследование за рубежом из-за травмы голеностопа

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Егора Ушакова.

Футболист восстановился от сотрясения мозга, которое получил в матче 4-го тура РПЛ против «Балтики», но получил новую травму.

«У Егора травма, связанная с голеностопом. Сейчас решается вопрос о его отправке за рубеж. Игроку нужно дополнительное обследование», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября.

20-летний россиянин принял участие в двух матчах самарцев, провел на поле в сумме 20 минут и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Ушаков
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