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Судейство

Сегодня, 21:40

Полузащитнику «Зенита» Барриосу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник Вильмар Барриос, удаленный в игре 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (2:3), может пропустить не только важнейший матч первой части турнира — в 5-м туре 20 августа со «Спартаком». В соответствии с дисциплинарным регламентом ему грозит дисквалификация на срок до шести встреч РПЛ.

Зенитовец получил в воскресенье красную карточку за «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч».

Серьезное нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. То есть существует «вилка» — от одной до трех игр.

При этом в дисциплинарном регламенте есть еще один важный пункт. В нем говорится, что «если нарушение повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на три матча». То есть в таком случае «вилки» нет.

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А «если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на три матча».

Как сообщили «СЭ» в «Динамо», Денис Макаров, на котором сфолил Барриос, получил травму. Во вторник, 8 августа, ему предстоит обследование. Понятно, что от его результатов и состояния здоровья футболиста зависит вердикт контрольно-дисциплинарного комитета.

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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