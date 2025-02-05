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Сегодня, 11:37

Помазун рассказал о взаимодействии со Станковичем после перехода в «Спартак»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос о взаимодействии с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Спартак» 2 февраля объявил о переходе 28-летнего вратаря из ЦСКА. Помазун подписал контракт на 2,5 года.

— Какие качества Станковича можете выделить?

— Сейчас я больше работаю с тренером вратарей, Пьерлуиджи Бривио. Потому что мы подготавливаем мою физическую форму. Но Деян качественно выстраивает тренировочный процесс, подсказывает все, контролирует тренировку. Очень надеюсь, что скоро будут общие тренировки. Пока у меня индивидуальные занятия, чтобы набрать форму.

— Тео Бонгонда сказал, что Станкович честный и классный парень. Согласен?

— Да, конечно.

Помазун — воспитанник ЦСКА. За все время он принял участие в 10 матчах армейцев, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 года по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.

Деян Станкович
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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