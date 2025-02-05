Помазун: «В «Спартаке» отличный вратарский коллектив, со всеми хорошо общаюсь»

Новый голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал о своих отношениях с игроками красно-белых.

— С кем сейчас больше всего общаетесь в команде?

— У нас отличный вратарский коллектив. Со всеми хорошо общаюсь. С ребятами, которые были в сборной, достаточно хорошо общаюсь.

— Насколько Довбня весом в коллективе в плане атмосферы?

— Саша опытный парень. Он всем помогает влиться в коллектив. Он делает весомый вклад.

— Его юмор заряжает?

— Конечно, особенно, когда все устали на сборах. Такой позитив только помогает.

— Можете его с кем-то сравнить?

— Сложный вопрос. В «Урале» были Артем Фидлер и Слава Подберезкин.

2 февраля стало известно о переходе Помазуна из ЦСКА в «Спартак». Контракт московского клуба с 28-летним вратарем рассчитан до 2027 года.