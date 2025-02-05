Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:47

Помазун заявил, что у него нет обиды на ЦСКА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал, что у него нет обиды на ЦСКА.

«Спартак» 2 февраля объявил о переходе 28-летнего вратаря из ЦСКА. Помазун подписал контракт на 2,5 года.

— Нет обиды на ЦСКА? Что они отстранили тебя от тренировок, и сейчас тебе нужно набирать форму.

— Нет никакой обиды. Я пришел в новую команду. Для меня самое главное быстро адаптироваться в ней, влиться в коллектив и показывать наилучший результат в новой команде.

— Как поддерживали форму последние полгода?

— Было непросто тренироваться без команды. Мы работали с отцом, ЦСКА выделил натуральное поле, на котором я работал пять дней в неделю. Игрового тонуса не было, сейчас надо набирать. Я четыре сезона отыграл в «Урале», поэтому, думаю, мастерство какое-то есть, надо уже переносить на футбольное поле.

Помазун — воспитанник ЦСКА. За все время он принял участие в 10 матчах армейцев, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 года по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.

Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Кендрик Ламар выступил в перерыве Супербоула-2025
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Politico написала, что ЕС «сыт по горло» внешней политикой фон дер Ляйен
В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Алаев о неприехавших легионерах: «Сейчас это больше игры агентов»
Личка: «Бителло — важный игрок для «Динамо»
Тюкавин: «Извинился ли Бителло перед командой? Я не слышал»
Помазун: «В «Спартаке» отличный вратарский коллектив, со всеми хорошо общаюсь»
Личка рассказал о трансферной политике «Динамо»
Помазун рассказал о взаимодействии со Станковичем после перехода в «Спартак»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя