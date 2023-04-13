Помощник Бердыева считает, что специалист жалеет, что ради «Сочи» бросил все в Иране

Молдавский тренер Иван Данильянц, бывший ассистент Курбана Бердыева в «Ростове», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе», мнением об увольнении специалиста из «Сочи».

«Это его решение прежде всего. Я с ним не общался, но мне кажется, он понимает, что в таких условиях невозможно конструктивно работать. Ему важны контекст, детали. Но ни одного футболиста за это время не пригласили в команду. Многие вещи складывались не так, как он себе представлял. Я исхожу из своих мыслей. Если же это решение со стороны клуба, то абсолютно недальновидно было приглашать такого человека и не дать ему возможность поработать. Ради работы в «Сочи» он бросил все в Иране. Думаю, он больше всего об этом жалеет. Потому что там была благоприятная атмосфера: хорошее отношение президента к нему, у него было все, что позволяло развиваться вдолгую», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» 10 апреля. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.