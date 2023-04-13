Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:16

Помощник Бердыева считает, что специалист жалеет, что ради «Сочи» бросил все в Иране

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Молдавский тренер Иван Данильянц, бывший ассистент Курбана Бердыева в «Ростове», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе», мнением об увольнении специалиста из «Сочи».

«Это его решение прежде всего. Я с ним не общался, но мне кажется, он понимает, что в таких условиях невозможно конструктивно работать. Ему важны контекст, детали. Но ни одного футболиста за это время не пригласили в команду. Многие вещи складывались не так, как он себе представлял. Я исхожу из своих мыслей. Если же это решение со стороны клуба, то абсолютно недальновидно было приглашать такого человека и не дать ему возможность поработать. Ради работы в «Сочи» он бросил все в Иране. Думаю, он больше всего об этом жалеет. Потому что там была благоприятная атмосфера: хорошее отношение президента к нему, у него было все, что позволяло развиваться вдолгую», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» 10 апреля. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-pomoshhnik-berdy-eva-dumayu-on-bol-she-vsego-zhaleet-chto-radi-sochi-brosil-vse-v-irane/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков: «Трудно сказать, какой Талалаев тренер — он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет»

Чернышев считает, что «Ростов» займет второе место в РПЛ