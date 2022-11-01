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Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Радик Ямлиханов прокомментировал нестабильность в игре полузащитников Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.
«Что происходило между Федотовым и Карраскалем? Ничего особенного не было — рядовые футбольные эпизоды. Просто на них все обращают внимание. А Карраскаль — один из лидеров команды. И мы только что говорили об эмоциях, без которых в футболе никак. Команда — большой организм, а люди не роботы. И проявление эмоций — обычное явление.
На сборах наш штаб обозначал требования, как команда будет играть. Все это приняли, Хесус и Хорхе в том числе. Их мощная игра на старте — итог той плодотворной работы. Да, голы и передачи ушли, ребята немножко потеряли себя. Ждем от Карраскаля и Медины большей отдачи. Делить ответственность не будем, все должны участвовать в атаке, но их специализация — создавать и реализовывать моменты. Опять-таки это все рабочие моменты и ситуации, через которые наш штаб проходил не раз. Не вижу здесь никаких критических проблем, думаю, все наладится, и скоро и Хесус, и Хорхе будут радовать нас результативными действиями», — приводит Sport24 слова Ямлиханова.
В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах. У Медины 6 мячей и 4 голевых паса в 15 играх.
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