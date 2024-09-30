Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:07

Помощник Федотова в ЦСКА — о неудачах клуба в прошлом сезоне: «Уже летом понимали, что просядем»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Олег Фоменко, ассистент бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, заявил, что спад в игре армейцев в прошлом сезоне прогнозировался заранее.

«Начать стоит с того, что из всех команд премьер-лиги у нас был самый короткий отпуск. Мы позже всех закончили сезон из-за финала Кубка с «Краснодаром» и раньше всех начали из-за Суперкубка с «Зенитом». Между этими двумя матчами прошло чуть больше месяца. Ребята не успели отдохнуть ни морально, ни физически. Четыре человека, которые играли с «Краснодаром», были не готовы играть в Суперкубке. На подготовку к новому сезону РПЛ у нас было всего 10 дней — это катастрофа. Мы уже летом понимали, что просядем и в плане игры, и в плане результата», — цитирует Фоменко Sport24.

Фоменко и Федотов работали в ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. В прошлом сезоне московская команда заняла шестое место в чемпионате России.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Сегодня
Вчера
Неделя