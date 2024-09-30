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Сегодня, 10:30

Помощник Федотова в ЦСКА рассказал, что решение клуба о сотрудничестве с тренером поменялось за один день

Алина Савинова
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Олег Фоменко, ассистент бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал уход из армейского клуба.

«Почва начала двигаться ближе к концу чемпионата. Но мы не шарахались, спокойно делали свою работу. А когда сезон закончился, все разъехались по отпускам. У меня и у других помощников контракты закончились вообще 31 мая. У Валентиныча оставался еще год. Очевидно: наша работа в клубе зависела от того, какое решение примет руководство по главному тренеру. Начало июня я провел в Краснодаре, но был на связи с Валентинычем. В один день он мне набрал: «Встретились с руководством — все нормально, работаем». Звонит на следующий день: «Ситуация поменялась», — приводит Sport24 слова Фоменко.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. После его отставки новым главным тренером московской команды стал Марко Николич.

Источник: Sport24
Владимир Федотов (тренер)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко

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