Ямлиханов о шансах ЦСКА на золото в РПЛ: «У нас витает дух чемпионства»

Ямлиханов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов оценил шансы армейцев на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

— Если бы не «Зенит», ЦСКА стал бы чемпионом?

— Сейчас? Скажу смело: у нас витает дух чемпионства. Мысли о чемпионстве есть. И знаю: нам оно по плечу. Да, проиграли «Торпедо» — нельзя так относиться к игре чемпионата и конкретному сопернику. Но дальше должны просто выигрывать, все в наших руках. С каждым это возможно, — цитирует тренера Sport24.

ЦСКА после 15 туров РПЛ идет на третьем месте с 29 очками. «Спартак» — второй с 32 очками. Лидирует «Зенит» (39 очков).