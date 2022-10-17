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Сегодня, 11:55

Помощник Федотова ответил на вопрос, уклонялся ли тренер от звонков Ротенберга

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов

Помощник главного тренера ЦСКА Владимир Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» рассказал, общался ли в «Сочи» с Борисом Ротенбергом.

— Борис Ротенберг говорил, что Федотов не отвечал на звонки.

— Я слышал, что он сказал, но не могу комментировать. Это разговор между руководителем и главным тренером. Как я могу сказать: отвечал он или нет. Если бы мне звонил — я бы сказал, что я не отвечал. А это вопросы к Борису Романовичу.

— А вы часто общались с Борисом Ротенбергом?

— Это не моя должностная задача. Я помощник. Когда Борис Романович приезжал и я хотел с ним пообщаться, то мы общались. А так он в большей степени контактировал с Владимиром Валентиновичем.

Федотов покинул «Сочи» в июне 2022 года и возглавил ЦСКА. Специалист работал в сочинском клубе с января 2020 года.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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