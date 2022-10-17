Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:25

Помощник Федотова: «В чем человечность Зобнина? Он потерял мяч и потом начал махать руками»

Помощник Федотова высказался об инциденте с Зобныним перед первым забитым голом
Микеле Антонов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Помощник главного тренера ЦСКА Владимир Федотова Олег Фоменко в комментарии «СЭ» высказался об инциденте с Романом Зобниным перед первым забитым голом команды.

— Как вы видели момент с Зобниным?

— Мы видели, что идет атака на наши ворота. Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч, а Зобнин остановился и начал поднимать руки. У нас был вопрос по подкату Хлусевича. Там был жесткий подкат.

— Зобнин сказал, что он поступил по-человечески.

— Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками. Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру. Все поняли, что он отдал мяч специально? Если бы он отдал мяч нам в ноги — вопросов бы не было. А он остановился, когда защитник его догнал и отнял мяч. Мы видели эпизод так.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
5
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Виноват ли Акинфеев в голе Зиньковского? Мнение Юрана
Кечинов — о дерби: «Ничья по делу, но на руку «Зениту»
Помощник Федотова: «Пусть Абаскаль кривляется, если хочет. Испанцы любят помахать руками»
«Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби
Абаскаль — о ничьей в дерби с ЦСКА: «Мы молодая команда с характером»
Юран — о Мевле: «Это не игрок под задачу. В Турции же от него отказались»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кечинов — о дерби: «Ничья по делу, но на руку «Зениту»

Виноват ли Акинфеев в голе Зиньковского? Мнение Юрана