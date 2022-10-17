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Сегодня, 11:40

Помощник Федотова: «Эмоциональный спад в команде? Тренируются великолепно»

Помощник Федотова рассказал о давлении на игроков ЦСКА из-за политической обстановки
Микеле Антонов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» заверил, что политическая обстановка не давит на команду.

— Как обстановка в команде? Нет эмоционального спада в связи с политической обстановкой?

— Игра показывает: все отдаются, бьются. Футбол — одна из отдушин, на которую люди приходят выплеснуть эмоции.

— Дмитрий Баринов говорил, что в первое время было трудно концентрироваться.

— Каждому человеку в голову не залезешь. Наверняка все следят. Включаешь телевизор, от этого никуда не спрячешься. Информации много. Где-то правдивая, где-то нет. В любом случае она давит. Как футболисты реагируют? Наверное, можно за своих говорить: тренируются великолепно.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

— На вас давит это?

— Нет.

— Спокойно работаете?

— Конечно. Мы ведь ничего не можем изменить. Работаем, а там что бог даст, то и будет.

— После «Химок» Федотов сказал: «Как от этого можно отвлекаться?»

— Только работать, делать дело. Когда сидишь и смотришь телевизор, будешь заморачиваться. Находишь себе дело, работаешь, негативные мысли уходят в другую сторону.

ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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