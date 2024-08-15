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Сегодня, 11:52

Тренер «Динамо»: «У нас есть группа игроков, которые бьют пенальти»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии для «СЭ» прояснил ситуацию с пенальтистами бело-голубых.

— Была сложная игра с «Зенитом». Можете прояснить ситуацию с пенальтистами?

— У нас есть группа игроков, которые бьют пенальти. Мы оставляем им возможность выбрать. Муми захотел пробить, взял ответственность — и пробил. Вот и все. Это футбол.

На 86-й минуте матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» судья назначил пенальти в ворота петербургской команды при счете 1:0. Муми Нгамале не смог реализовать 11-метровый — его удар отбил Латышонок.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марио Личка
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