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Пономарев: «Глушенков поначалу был неплох, а потом потух»

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался по поводу лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.

«В ЦСКА очень нравится Виллиан Роша, отлично играет в обороне и в подкатах. Все остальные ненадолго начинают блестеть и тухнут, а вот Роша стабильный. Глушенков был неплох, но после травмы потух», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Пономарева.

В летнее межсезонье полузащитник Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». В первой части сезона из-за травм он провел только 14 матчей за новую команду и забил 10 голов.

Источник: vseprosport.ru
Владимир Пономарев
Максим Глушенков
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