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Сегодня, 12:31

Пономарев хотел бы видеть Игнашевича главным тренером ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость о том, что калининградская «Балтика» будет играть в РПЛ в следующем сезоне.

«Хочу поздравить Игнашевича с выходом его команды в РПЛ. Здорово, что «Балтика» даже с опережением графика поднялась в высший дивизион. Сложно, правда, сейчас добираться до Калининграда. Может, теперь что-то новое у нас в РПЛ появится с появлением такой команды. Мне в последнее время российский футбол импонирует, больше стали играть в советский футбол. Раньше было стыдно и противно смотреть РПЛ. Хотел бы, чтобы Игнашевич возглавил ЦСКА в ближайшем будущем. Уважаю Сергея, он хороший парень. Я двумя руками за то, чтобы Игнашевич стал главным тренером ЦСКА», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-ya-dvumya-rukami-za-to-chtoby-ignashevich-stal-glavny-m-trenerom-tsska/
Владимир Пономарев
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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