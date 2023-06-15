Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:12

Пономарев назвал единственного игрока ЦСКА, способного закрепиться в топ-клубе Европе

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что только у одного игрока нынешнего состава красно-синих есть шанс закрепиться в топ-лигах Европы.

«Нет, таких игроков нет. Даже из иностранцев таких игроков я не вижу, абсолютно. Чтобы могли закрепиться в какой-то европейской команде... Может быть, разве что только Виллиан Роша. Он неплохой парень, интересный, соображает хорошо и читает игру. С техникой у него все в порядке, стартовая и дистанционная скорость на уровне, мяч правильно отбирает. Вот он — единственный, кто мог бы получить какой-нибудь интересный вариант в европейской команде», — цитирует «Газета.Ru» Пономарева.

28-летний бразильский защитник в сезоне-2022/23 сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/14/20668382.shtml?updated
Владимир Пономарев (СССР)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колодин считает, что участие в шоу не помешают Слуцкому вернуться к тренерской работе

Гордеев оценил игру форварда «Ахмата» Агаларова в этом сезоне