Пономарев назвал футболистов ЦСКА, которые хорошо себя проявили в текущем сезоне

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал игроков армейцев, которые хорошо себя показали по ходу сезона-2022/23.

«В ЦСКА в этом сезоне сильно отличается полузащитник Иван Обляков. Он прибавил в физике, технике и желании. На него можно надеяться. Он забивает голы, а также постоянно обостряет. Иван на поле действует неплохо. Я бы его отметил. Естественно, наш капитан — Игорь Акинфеев. Он надежно прикрывает ворота армейцев, практически на сухую. У нас с такими игроками перспективы очень хорошие — в первенстве и на Кубке. Я думаю, что у ЦСКА в этом сезоне все завершится благополучно», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 41 очко за 22 тура.