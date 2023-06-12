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Пономарев назвал игроков ЦСКА, которые успешно провели сезон-2022/23

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал лучшего игрока в московской команде по итогам прошедшего сезона.

«Конечно, Акинфеев! Он выдающийся вратарь, очень надежный. У ЦСКА также оборона была на уровне в течение сезона. Рошу можно выделить, неплохо сыграл. Еще Обляков и Чалов, Федор забил очень много мячей. Естественно, я доволен выступлением армейской команды — второе место в чемпионате и победа в Кубке России. Это большой успех тренерского коллектива и, в частности, Владимира Федотова. Он провел очень грамотную политику», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-nazval-futbolistov-tsska-kotoryie-uspeshno-proveli-sezon-2022-23
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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