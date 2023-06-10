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Сегодня, 10:06

Пономарев назвал Промеса пижоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес — это дешёвое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьет один мяч, ну, может, два. Я вижу все по его манере игры и физиономии. Я знаю хорошо этих черных, е-мое! Он хоть откуда родом-то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни. Что африканцы, что южноамериканцы — это один черт. Они все пижонистые, высокого мнения о себе. И этот то же самое. Выеживаются постоянно», — приводит слова Пономарева Legalbet.

В прошедшем сезоне 31-летний Промес провел за «Спартак» 37 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/ponomaryov-promes-eto-deshyovoe-povidlo/
Владимир Пономарев (СССР)
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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