Пономарев назвал Промеса пижоном

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес — это дешёвое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьет один мяч, ну, может, два. Я вижу все по его манере игры и физиономии. Я знаю хорошо этих черных, е-мое! Он хоть откуда родом-то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни. Что африканцы, что южноамериканцы — это один черт. Они все пижонистые, высокого мнения о себе. И этот то же самое. Выеживаются постоянно», — приводит слова Пономарева Legalbet.

В прошедшем сезоне 31-летний Промес провел за «Спартак» 37 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.