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21 мая, 21:31

Пономарев назвал виновного в первом пропущенном голе ЦСКА от «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев высказался о первом пропущенном голе армейцев в матче 28-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

«Мойзес при первом голе не имел права давать возможность Зиньковскому подавать. Если твой игрок выполняет подачу или прострел, значит борьбу за позицию ты уже проиграл. Все! Как бы ты не играл — ты проиграл. И второй момент — это когда Промес, маленький Промес смог выпрыгунть и забить головой. Там Гайич остался сзади — ну, как так можно? Если идет подача на ворота, то чего же ты за спиной нападающего стоишь? Так что Гайич виноват. Не знаю, заигрался ли он в том моменте или нет, может быть не посмотрел, куда мяч идет, или на игрока смотрел — это трудно сказать. Свою же голову не поставит», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/21/20487026.shtml?updated
Владимир Пономарев
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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