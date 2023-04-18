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18 апреля, 23:30

Пономарев: «Заболотный был лучшим в матче с «Уралом». Он чувствует себя лидером ЦСКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру форварда армейцев Антона Заболотного в последних матчах.

«В последнем матче с «Уралом» Антон Заболотный действительно был лучшим. Он прибавляет. Можно сказать, что игрок уже освоился в команде. Он чувствует себя лидером ЦСКА. Это очень хорошо! Он опасен в чужой штрафной площадке, что уже заметно. Он сам тоже чувствует силу, благодаря этому обретает уверенность», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Заболотный провел 25 матчей за ЦСКА, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-nazval-zabolotnogo-liderom-tsska
Антон Заболотный
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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