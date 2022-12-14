Пономарев не верит в переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о том, что защитник армейцев Игорь Дивеев может стать игроком «Зенита». Он заявил, что не верит этой информации, так как трансфер бессмысленен.

«А зачем ему переходить в «Зенит»? За большими деньгами? Я не думаю, что этот переход состоится. Вероятно, это просто слухи. Я в это совершенно не верю.

Стартовой скорости у Дивеева нет, у него была недавно тяжелая травма. Не думаю, что Игорь такой балбес, что согласится на переход в «Зенит» при нынешних своих кондициях", — цитирует Пономарева «РБ Спорт».

Соглашение игрока с ЦСКА истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость — 6 миллионов евро. В этом сезоне россиянин провел 10 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.