Пономарев обвинил судью Карасева в поражении ЦСКА в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев считает, что в поражении армейцев в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) виноват главный арбитр Сергей Карасев.

«Игра была обоюдоострая, открытая, обе команды атаковали хорошо, но судья все испортил в концовке матча. Он искал этот пенальти. Он искал, в первый раз было трудно, мяч-то сначала из-под ноги Зобнина был выбит. А во второй раз — Мозес сам пошел между двух защитников, нарвался на них и сам упал, сделав кульбит какой-то. Так что судья все испортил, ничейный результат должен был быть. А он был бы в пользу ЦСКА, это естественно», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).