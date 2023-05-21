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21 мая, 20:31

Пономарев обвинил судью Карасева в поражении ЦСКА в матче со «Спартаком»

Алина Савинова
Арбитр Сергей Карасев.
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев считает, что в поражении армейцев в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) виноват главный арбитр Сергей Карасев.

«Игра была обоюдоострая, открытая, обе команды атаковали хорошо, но судья все испортил в концовке матча. Он искал этот пенальти. Он искал, в первый раз было трудно, мяч-то сначала из-под ноги Зобнина был выбит. А во второй раз — Мозес сам пошел между двух защитников, нарвался на них и сам упал, сделав кульбит какой-то. Так что судья все испортил, ничейный результат должен был быть. А он был бы в пользу ЦСКА, это естественно», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/21/20486894.shtml
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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