Пономарев объяснил, почему ЦСКА должен избавиться от Карраскаля

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему армейцы должны продать полузащитника Хорхе Карраскаля этим летом.

«Мне кажется, что у него неплохой уровень игры, но в коллективе он какой-то неуживчивый. Есть такой тип людей, которые портят настроение в команде. От таких нужно избавляться. Вот такого плана и Карраскаль. Он давно уже потерял форму, стал валять дурака.

Когда он только приехал, то показывал приличную игру. Я думал, что это хороший игрок, который пригодится ЦСКА. Но он пошел по-другому пути, перестал тренироваться, отлынивал от серьезных нагрузок, по крайней мере так говорят. Вернуться в свою форму всегда очень-очень тяжело. Если он уйдет, то руководство сделает все правильно. У ЦСКА есть молодые игроки, которые хорошо себя проявили. Им нужно доверять и выпускать на поле», — приводит Betonmobile слова Пономарева.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах за красно-синих.

В сезоне-2023/24 25-летний колумбиец ни разу не попадал в заявку армейцев на официальные матчи.