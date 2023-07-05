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Сегодня, 13:23

Пономарев объяснил, почему Зайнутдинов должен перейти в «Бешикташ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему полузащитник армейцев Бахтиер Зайнутдинов должен перейти в «Бешикташ».

«Турецкий «Бешикташ» — очень хороший вариант для игрока. Если он будет в основном составе ЦСКА, то с ним сложно добиться высоких результатов. Он не такого уровня игрок, у него невысокий класс. Я очень доволен тем, что он перейдет в клуб, который, надеюсь, ему подходит и он будет нужен команде. В ЦСКА его ставили на любую позицию, где он обычно прозябал. Он играл на три с плюсом. Но если команда борется за первое место, то нужно выступать только на отлично и быть талантливым, а у него нет таланта», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Источник: Betonmobile
Бактиер Зайнутдинов
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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