Пономарев оценил возможный переход Сутормина в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Сутормин неплохой игрок. Может, он бы и пригодился. Но ЦСКА сейчас здорово укомплектован. Нездоровый ажиотаж с привлечением новых игроков может нехорошо сказаться на команде. Если он будет в ЦСКА сидеть в запасе, то тоже будет недоволен. Если его «Зенит» отпустит, то надо уходить. Ему 29 лет. Для его амплуа можно поиграть еще пару лет на хорошем уровне. Главное — в хорошем режиме. А иначе он пропадет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Пономарева.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА.

Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. Контракт полузащитника с петербургским клубом истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 29-летний футболист провел 12 матчей за сине-бело-голубых в РПЛ.