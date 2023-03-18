Пономарев: «Если ЦСКА сыграет вничью с «Зенитом», хотя бы 0:0 или, может быть, 1:1, то это будет уже равносильно победе»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Зенита» в 20-м туре чемпионата России.

«Конечно, питерцы посильнее «армейцев». Тем более последний кубковый матч «Зенит» проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из Кубка. Наверняка, их сейчас все соответствующие органы накачают, в том числе, которые им зарплату платят.

Так что здесь они будут носиться как угорелые. Им все равно, какое поле — чужое, свое. Они очень здорово впереди играют, но и оборона у них неплохая. Если наши сыграют вничью, хотя бы 0:0 или, может быть, 1:1, то это будет уже равносильно победе», — цитирует Metaratings.ru Пономарева.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в воскресенье, 19 марта. Начало — 19.30 по московскому времени.