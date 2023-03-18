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Пономарев: «Если ЦСКА сыграет вничью с «Зенитом», хотя бы 0:0 или, может быть, 1:1, то это будет уже равносильно победе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Зенита» в 20-м туре чемпионата России.

«Конечно, питерцы посильнее «армейцев». Тем более последний кубковый матч «Зенит» проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из Кубка. Наверняка, их сейчас все соответствующие органы накачают, в том числе, которые им зарплату платят.

Так что здесь они будут носиться как угорелые. Им все равно, какое поле — чужое, свое. Они очень здорово впереди играют, но и оборона у них неплохая. Если наши сыграют вничью, хотя бы 0:0 или, может быть, 1:1, то это будет уже равносильно победе», — цитирует Metaratings.ru Пономарева.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в воскресенье, 19 марта. Начало — 19.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

 

Источник: https://metaratings.ru/news/ponomaryov-dlya-cska-nichya-v-matche-s-zenitom-budet-ravnosilna-pobede-236347/
Владимир Пономарев
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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