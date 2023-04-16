Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:24

Пономарев поделился ожиданиями от матча между «Ростовом» и «Зенитом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, чего ждет от матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Сегодня играют две лидирующие команды, но это не совсем чемпионский матч. Я думаю, что «Ростов» улетит дальше второго места в чемпионате. Там есть, кому стать серебряным призером турнира. Это ЦСКА и «Спартак». Но скорее всего армейцы будут вторыми, они подвинут «Ростов». Насчет матча, я думаю, что победу одержат все-таки игроки «Зенита», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-nazval-favorita-v-matche-rostov-zenit
Владимир Пономарев (СССР)
ФК Зенит
ФК Ростов
2
0
Читайте также
Украина ввела санкции против Акинфеева, Авербуха и других российских спортсменов
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Зеленский ввел новые санкции против России
В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Кухарчук объяснил, почему матч со «Спартаком» получился эмоциональным
Кухарчук высказался о происходящем в «Химках»: «По фигу, что у них там происходит»
Защитник «Торпедо» Самсонов: «Даже при 0:2, я считаю, мы переломили игру и могли добыть как минимум одно очко»
Кухарчук о назначении Талалаева в «Химки»: «В русском футболе меня ничего не удивляет!»
Кухарчук объяснил, за что был удален главный тренер «Торпедо»
РПЛ: «Оренбург» — «Локомотив», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи 23-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даса — о решении ЭСК по пенальти со «Спартаком»: «Бывают ошибки. К сожалению, в тот раз против меня»