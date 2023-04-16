Пономарев поделился ожиданиями от матча между «Ростовом» и «Зенитом»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, чего ждет от матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Сегодня играют две лидирующие команды, но это не совсем чемпионский матч. Я думаю, что «Ростов» улетит дальше второго места в чемпионате. Там есть, кому стать серебряным призером турнира. Это ЦСКА и «Спартак». Но скорее всего армейцы будут вторыми, они подвинут «Ростов». Насчет матча, я думаю, что победу одержат все-таки игроки «Зенита», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.