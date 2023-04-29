КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:28

Пономарев поздравил ЦСКА со столетием

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев поздравил армейцев со 100-летним юбилеем.

«У клуба много успехов. Я бы прежде всего пожелал здоровья всем ветеранам. Очень много ветеранов уже ушло. Недавно похоронили бывшего начальника ЦСКА, Анатолия Акентьева. Не дожил он до этого светлого праздника. Конечно, хочется пожелать всем командам успешного выступления на чемпионате России. И футболистам, и баскетболистам, и волейболистам. И, конечно, хоккеистам. У них остался один матч с «Ак Барсом», наравне идут. Самое главное, всем здоровья. Крепкого армейского здоровья! Тогда все будет в порядке», — сказал Пономарев «СЭ».

Официальной датой основания спортивного клуба ЦСКА считается 29 апреля 1923 года.

Владимир Пономарев
ФК ЦСКА (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бояринцев считает, что в матче «Спартак» — «Ростов» будет ничья

Футболист «Крыльев» Фернандо Костанца выбыл из строя на 3-4 недели