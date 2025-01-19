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19 января, 23:54

Пономарев предложил понизить зарплату российским футболистам

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что российским футболистам нужно платить не более 10 тысяч долларов в месяц.

«Есть вопросы к РФС. Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. Все! Не больше. Тем более с нашим экономическим положением. Посмотрите, какую зарплату и пенсию в общей массе люди получают. 10 тысяч долларов или евро для футболистов — это нормально, достаточно. Почему им этого мало будет?» — приводит Legalbet слова Пономарева.

Экс-футболист отметил, что во время его карьеры игроки зарабатывали по 300 рублей [по старой валютной системе, — Прим. «СЭ»], и копить, например, на машину было практически невозможно, а сейчас футболисты «получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать».

Пономарев начинал карьеру в дубле «Динамо», в 1960-1961 годах он играл за калининскую «Волгу», а затем перебрался в ЦСКА. За сборную СССР Пономарев провел 25 матчей. Вместе с национальной командой он занял четвертое место на чемпионате мира-1966. Защитник закончил играть в 29 лет из-за травмы.

Источник: Legalbet
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Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
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