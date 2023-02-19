Пономарев предложил заявить Фалькао в команду ветеранов ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао.

«Интерес ЦСКА к Фалькао? Да это глупости. Зачем это нужно. 37 лет, какой нам нападающий. То же самое, как взяли в «Локомотив» Смольникова и Дзюбу. Ну что они хотят, вылететь в низшую лигу? Здесь то же самое. Надо бегущих ребят брать. А этот будет стоять на месте. Фалькао — уже глубокий ветеран. Его можно заявить за команду ветеранов ЦСКА! Почему нет?» — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что клуб был заинтересован в переходе 37-летнего колумбийского форварда.

Контракт 37-летнего Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.