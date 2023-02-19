0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:49

Пономарев предложил заявить Фалькао в команду ветеранов ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Радамель Фалькао.
Фото AFP
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао.

«Интерес ЦСКА к Фалькао? Да это глупости. Зачем это нужно. 37 лет, какой нам нападающий. То же самое, как взяли в «Локомотив» Смольникова и Дзюбу. Ну что они хотят, вылететь в низшую лигу? Здесь то же самое. Надо бегущих ребят брать. А этот будет стоять на месте. Фалькао — уже глубокий ветеран. Его можно заявить за команду ветеранов ЦСКА! Почему нет?» — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что клуб был заинтересован в переходе 37-летнего колумбийского форварда.

Контракт 37-летнего Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Владимир Пономарев (СССР)
Радамель Фалькао
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Попов признался, что конкуренты «Спартака» дополнительно мотивировали соперников клуба
Фалькао не поехал в ЦСКА, «Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ
Агент Олусегуна сообщил, что форвард может покинуть «Краснодар»
Источник: «Краснодар» пока не вел переговоры о новых контрактах Ионова и Черникова
В ЦСКА подтвердили новость о заинтересованности клуба в переходе Фалькао
Фалькао мог перейти в ЦСКА зимой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Попов признался, что конкуренты «Спартака» дополнительно мотивировали соперников клуба